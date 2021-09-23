Турфирмы Испании отказались заниматься поездками к вулкану Кумбре-Вьеха
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 23 сентября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Морские компании Испании, базирующиеся на Канарах и занимающиеся поездками в места обитания китов, отказались от организации туристических поездок к вулкану Кумбре-Вьеха, несмотря на заявки со стороны туристов. Об этом испанскому изданию La Razón заявил капитан одного из туристических кораблей компании Fancy Tazacorte Анибал Пино.
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По его словам, морская служба Испании запретила передвижение кораблей поблизости территории вулкана Кумбре-Вьеха. Несмотря на это, отмечает моряк, в море всё ещё остаются места, где можно увидеть китов, однако туристы — а это в основном жители Германии, Нидерландов и Бельгии — массово отменяют прогулочные туры.
«Клиенты хотели съездить в место, где можно было увидеть вулкан, чтобы сделать фотографии. Многие туристы хотят увидеть его и сфотографировать, но мы не собираемся возить людей на это место. Здесь все теряем всё, и мы тоже, мы не собираемся наживаться на этом бедствии», — сказал Пино.
Он отметил, что будущее 15 сотрудников компании пока неясно, поскольку попадание лавы в водоём может вызвать отторжение морских существ к другим территориям — такое уже случалось после извержения подводного вулкана Эль-Йерро в 2011 году.