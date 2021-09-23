Берлин, , 11:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам рабочего визита главы немецкого правительства Англы Меркель в Москву 20 августа дал самую лучшую оценку роли канцера ФРГ, которая уходит с этого поста, в развитии германо-российских отношений. Об этом 23 сентября заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

Владимир Путин и Ангела Меркель Kremlin.ru

«На мой взгляд, наилучшую оценку роли Ангелы Меркель в развитии отношений между нашими странами дал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам её рабочего визита в Москву 20 августа», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также посол России напомнил, что российский лидер тогда указал, что Меркель, возглавлявшая правительство ФРГ на протяжении 16 лет, уверенно руководила Германией, которая является одной из наиболее крупных и ведущих стран Европы, а потому по праву считается одним из авторитетных европейских и мировых лидеров.

«За эти годы двусторонние отношения России и Германии поступательно развивались, осуществлялись масштабные совместные проекты различной направленности, включая тематические «перекрёстные» Годы России в Германии и Германии в России, инициативы по межпарламентской и межрегиональной линиям, в военно-мемориальной и научно-исторической сферах», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Россия обеспокоена осуществляемыми на Западе попытками исказить историю Второй мировой войны и поддерживает предложение довести до вынесения приговора все судебные процессы, ведущиеся в Германии против нацистских преступников, включая персонал концлагерей.