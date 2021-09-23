Москва, 23 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Вакцинация от гриппа является добровольной, распоряжение московского Роспотребнадзора — это самоволие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил депутат Госдумы VII созыва Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

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«Это незаконно. С какой стати прививаться? Вакцинация необязательна и от коронавируса, и от гриппа — она не может быть обязательной. Это самоволие», — заявил Лысаков.

Он также обратил внимание на требование привить 75% студентов и преподавательского состава.

«Безумные проценты! Как будто мозги потеряли», — дал оценку парламентарий.

Депутат также привел пример из личной жизни.

«У меня супруга в молодости сделала прививку от гриппа — чуть богу душу не отдала. А не привилась, может, и не болела бы этим гриппом», — рассказал Лысаков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, столичный Роспотребнадзор начал рассылать в вузы распоряжение об обязательной вакцинации от гриппа не менее 75% студентов и сотрудников образовательных учреждений. Документ есть в распоряжении редакции.

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