Хабаровск, 23 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. К вечеру 23 сентября спасатели смогли добраться до места крушения Ан-26 под Хабаровском, об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор края Михаил Дегтярев.

Igor Bubin Ан-26

Следите за развитием событий в трансляции: «Самолёт Ан-26 пропал в Хабаровском крае — все новости»

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Десантироваться с воздуха к месту, где обнаружили обломки самолёта, было невозможно из-за погодных условий. Поэтому наземная группировка преодолела по тайге около 12 км пешком.

«Ждём подробностей от них», — написал Дегтярев.

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Как сообщало ИА REGNUM, обломки пропавшего с радаров 20 сентября Ан-26 удалось обнаружить 23 сентября около 12:00 по местному времени под Хабаровском.

Супруга второго пилота разбившегося 22 сентября под Хабаровском Ан-26 Георгия Попова Анжелика рассказала, что самолёт вылетел по распоряжению компании, несмотря на плохие погодные условия.