Москва, 23 сентября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Вопрос о том, чтобы вакцина «Ковивак», разработанная Центром им. Чумакова, была признана другими странами в большей степени является политическим. Об этом 23 сентября заявил директор Центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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"Это вопрос все-таки в большей степени политический, потому что есть два аспекта, которые мы иногда не очень хорошо понимаем», — сказал он.

Также Ишмухаметов уточнил, что первым из этих аспектов является регистрация препарата в другой стране, что является сложным вопросом, связанным с вопросами аудита площадки, первичных документов и соответствия проведенных доклинических и клинических исследований мировым стандартам

«Эту работу мы ведем и, надеюсь, успешно. Другой аспект — это приезд (в другие страны) наших граждан, которые привиты той или иной отечественной вакциной. Мне кажется, этот вопрос больше находится в политической сфере и соответствующих соглашений», — добавил директор Центра им. Чумакова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что выпуск вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени М.П. Чумакова приостановлен в России на несколько месяцев.