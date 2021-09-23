Санкт-Петербург, 23 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Ленинградская область превысила эпидемиологические пороги по острым респираторным инфекциям. В сентябре в регионе был выявлен первый случай заболевания гриппом. Об этом 23 сентября сообщила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Ольга Историк, передает корреспондент ИА REGNUM.

torange.biz Грипп

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По ее словам, ситуация с коронавирусом в Ленобласти и в граничащих с ней регионах продолжает оставаться напряженной и имеет тенденцию к увеличению заболеваемости.

«Если на прошлой неделе мы были в состоянии эпидемиологических зубцов — наблюдали то повышение то понижение, то начиная с 15 сентября мы превышаем», — пояснила глава управления Роспотребнадзора.

Также специалист отметила, что в Ленобласти наблюдается превышение эпидемиологических порогов по другим инфекциям — по ОРВИ и гриппу. Темп прироста заболеваемости составляет 0,3, а коэффициент распространения инфекции превышает допустимый уровень — 1,1.

«В пейзажной картине вирусов, вирус гриппа мы нашли один раз, но достаточно рано, в начале сентября. Но он для нас пока не характерен. Характерна группа риновируса. Клиника очень острая, с температурой, достаточно яркая клиника. Перед нами стоит задача не допустить микст-инфекции», — подытожила Ольга Историк.