Ростов-на-Дону, 23 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки подтверждено три летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Такие данные 23 сентября приводит региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 584 случая смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

ИА REGNUM сообщало, что всего в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 30 047 человек, выписаны с выздоровлением 27 593 пациента.