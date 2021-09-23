Москва, 23 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Российской делегации в ПАСЕ запретили свободное перемещение, поскольку в ЕС не признают вакцинацию «Спутником V», сообщил член Совфеда Владимир Круглый, сообщают РИА Новости.

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Совфед и Госдума сформировали состав российской делегации в ПАСЕ. Туда вошли семь сенаторов во главе с первым зампредом комитета Совфеда по международным делам Сергеем Кисляком, а также 11 депутатов под руководством Петра Толстого («Единая Россия»).

Вместе с тем Европейское агентство лекарственных средств (EMA) продолжает последовательную экспертизу российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сессия ПАСЕ начинается 27 сентября. Отметим, что до первого пленарного заседания Госдумы VIII созыва полномочия парламентариев VII созыва сохраняются.

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