Воронеж, 23 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Рок-фестиваль «Чернозём», который должен был пройти в Воронеже с 24 по 26 сентября, не состоится. Как сообщает ИА REGNUM, эту информацию подтвердили организаторы.

Марина Каширская ИА REGNUM «Чернозём-2019»

«Всю ночь и всё утро сегодняшнего дня мы вели переговоры с правительством, последнее заседание прошло в 10 часов, а в 10:43 получили постановление об отмене ранее выданного согласования на проведение мероприятия (с целью недопущения распространения COVID-19).

22 сентября площадка была подготовлена на 100%» — говорится в официальном сообщении.

Фестиваль переносился уже дважды. В 2020 году в Тамбове его запретили проводить за несколько часов до начала. В 2021 фестиваль «переехал» в Воронеж и получил новый оргкомитет, но был перенесён с августа на сентябрь из-за неблагополучной эпидобстановки по коронавирусу.