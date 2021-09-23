Южно-Сахалинск, 23 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Избранный на Сахалине и Курилах на прошедших 17−19 сентября выборах депутат Госдумы РФ от «Единой России» Георгий Карлов в ходе встречи 23 сентября с губернатором области Валерием Лимаренко рассказал о тех инициативах, которые он планирует представить на рассмотрение федерального законодательного органа. В случае их принятия у дальневосточников могут появиться новые льготы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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В области с помощью федерального финансирования планируют до 2026 года расселить из аварийного жилья 29 тыс. человек. Также регион рассчитывает, что за счёт федерального бюджета будет построена дорога Южно-Сахалинск — Оха, которая перешла в государственную собственность.

Карлов планирует разработать проект внесения изменений в федеральное законодательство о выплатах ветеранам. В частности депутат намерен добиться того, чтобы дальневосточники получали дополнительные меры поддержки не с 80 лет, а с 75. Также Георгий Карлов в новом составе Госдумы будет инициировать индексации пенсий и соцвыплат для жителей Дальнего Востока, отмену банковской комиссии для пенсионеров при оплате услуг ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, трехдневное голосование на выборах в Государственную думу отразилось на явке избирателей на Дальнем Востоке. В сравнении с выборами в ГД в 2016 году, лишь в трёх регионах она снизилась.