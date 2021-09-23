Челябинск, 23 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Челябинский губернатор Алексей Текслер отказался получать мандат депутата Государственной думы. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Kremlin.ru Алексей Текслер

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Заявление об этом уже направлено в ЦИК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Текслер возглавлял список «Единой России» по Челябинской области. По результатам выборов 17−19 сентября она набрала наибольшее число голосов избирателей.