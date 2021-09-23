Джакарта, 23 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В министерстве молодежи и спорта Индонезии заявили что президент откроет XX национальную спортивную неделю в Папуа 2 октября 2021 года, сообщает Kompas.

David Worabay Маноквари. Западное Папуа

Министерство молодежи и спорта Индонезии вместе с соответствующими министерствами и целевой группой по борьбе с COVID-19 проводит встречи для подготовки к играм в Папуа.

Кроме того, все спортсмены должны пройти тест ПЦР по прибытии в Папуа. По указанию президента провинция сможет принять только 25% аудитории.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин призвал общественность привыкнуть к пандемии.