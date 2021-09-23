Пермь, 23 сентября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Экс-депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко заявил, что в Удмуртии реготделение и политконсультанты не справились с поставленной во время избирательной кампании задачей. «33,7% за партию это грустные цифры. Все предложения и рекомендации уходили «в песок», — оставил политик запись на своей странице в соцсети.

Clker-Free-Vector-Images Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Также он отметил, что немного не хватило до второго мандата в Госдуме от родного Прикамья. Вместе с тем, бывший депутат подчеркнул, что это не самое главное.

«Убеждён, у нашего региона есть громадный потенциал, возможности и ресурс не стоять на месте, а двигаться вперёд! А выводы по итогам выборов, безусловно, будут сделаны на местном, региональном и на федеральном уровнях власти. И ребрендингом здесь точно уже не обойтись, но это уже совсем другая история», — резюмировал Игорь Сапко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае на выборах в Госдуму РФ партия «Единая Россия» набрала 33,56% голосов избирателей.

В мае 2021 года Игорь Сапко принимал участие в праймериз «Единой России», но проиграл Игорю Шубину — на тот момент тоже депутату Госдумы. В выборах 2021 года Сапко участвовал по партсписку и, по предварительным, данным в парламент не проходит.