Санкт-Петербург, 23 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Жители Ленинградской области осенью текущего года стали почти в шесть раз реже прививаться от коронавируса, чем в середине лета. Об этом сообщил 23 сентября на заседании правительства Ленобласти председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация препаратом «Гам-КОВИД-Вак» ("Спутник V")

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В настоящий момент в регионе привито 35,8% взрослого населения. Удельный темп вакцинации — 143 на 100 тыс. человек, что, по словам чиновника, выше чем в среднем России.

«Но в последний месяц прививаем первым компонентом около двух тысяч человек в день. А в середине лета, на пике — ежедневно прививалось от 10 до 12 тыс. человек. Темпы не удалось сохранить исключительно в результате того, что приверженности к вакцинации у жителей нет, она минимальна», — подчеркнул чиновник.

Сергей Вылегжанин заметил, что в настоящий момент в Ленобласти открыты 111 пунктов вакцинации, они работают до 21:00 и по выходным.

«Идет массированная выездная работа, но эти пункты, мягко говоря, не перегружены, и это при том, что вакцины достаточно», — резюмировал чиновник.