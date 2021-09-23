Москва, 23 сентября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Курс рубля на Мосбирже сегодня, 23 сентября, незначительно укрепляется под действием локальных факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«Прошедшее накануне заседание ФРС США не дало чётких ориентиров по дальнейшей политике регулятора и не повлияло сильно на доллар.

В то же время посыл ФРС о сохранении в ближайшее время мягкой стимулирующей политики поддержал рисковые активы. 23 сентября растут фондовые индексы, сырьевые цены.

Вновь заметно поднялись нефтяные котировки на фоне вышедших данных о сокращении запасов в США на 3,5 млн баррелей. Цена нефти марки Brent ушла выше $76,30 к подзабытым уже июльским максимумам.

Кроме того, позитивом для российской валюты выступает продолжающийся налоговый период с продажей валютной выручки экспортёрами.

Сегодня инвесторы обратят внимание на данные из Европы. Пройдёт заседание Банка Англии. Выйдет ежемесячный отчёт Европейского центробанка, информация по индексам деловой активности в еврозоне и Великобритании. Аналогичные индексы PMI будут опубликованы и по США.

В зависимости от нюансов выходящих данных позиционирование валют к рублю, вероятно, будет в активном диапазоне — 72,30−73,40 руб./доллар», — считает эксперт.

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