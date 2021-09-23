Берлин, 23 сентября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Руководство Украины, а не новое правительство ФРГ, которое сформируют по итогам выборов в немецкий бундестаг 26 сентября, должно установить мир в Донбассе. Об этом 23 сентября заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Mid.ru Сергей Нечаев

«Прогресса в установлении мира на востоке Украины мы ждём не от будущего правительства ФРГ, а от нынешнего руководства Украины», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом Нечаев отметил, что Киев, являющийся де-факто и согласно Минским соглашениям де-юре стороной конфликта, продолжает не выполнять свои обязательства в рамках урегулирования, в числе которых прямой диалог с ДНР и ЛНР для имплементации ключевых требований Минских договоренностей — проведения местных выборов и амнистии, законодательного закрепления особого статуса Донбасса и восстановления социально-экономических связей между этими регионами и остальной частью Украины.

«Это — магистральный путь урегулирования, альтернативы которому нет», — почеркнул посол РФ в ФРГ.

Также он напомнил, что Минский комплекс мер Украина и ЛНР с ДНР согласовали при посредничестве России, Франции и Германии, и добавил, что российская сторона ведет работу с республиками Донбасса.

«Рассчитываем, что и наши германские и французские партнёры смогут, наконец, воплотить свои посреднические функции в жизнь вне зависимости от текущих и грядущих внутриполитических раскладов. Других форматов урегулирования у нас нет. Тем более Минские соглашения закреплены резолюцией Совета Безопасности ООН», — добавил Нечаев.

Как сообщало ИА REGNUM, район села Октябрь (ДНР) подвергся 22 сентября обстрелу со стороны украинских боевиков.