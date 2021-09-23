Мельбурн, Австралия, 23 сентября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Сегодня, 23 сентября, в австралийском штате Виктория в очередной раз был побит антирекорд по суточному росту случаев заражения коронавирусом — за последние 24 часа было выявлено еще 766 случаев, что является самым большим суточным показателем за весь 2021 год. В то же время, выступая на пресс-конференции, премьер-министр штата Дэниел Эндрюс предупредил, что эпидемиологическая ситуация будет только ухудшаться, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы не сможем свести новые случаи заражения к нулю», — дал понять премьер-министр.

Еще четыре человека скончались от COVID-19 в штате за последние 24 часа. В настоящее время в Виктории насчитывается 6 666 активных случаев протекания COVID-19, 257 человек находятся в больницах, в том числе 60 — в реанимации.

«Цифры будут расти. Это не является тем, чем нужно хвалиться, но мы изо всех сил работаем, чтобы взять под контроль эту тенденцию. Они будут расти, но все мы, делая свой личный выбор, можем ограничить растущее число [зараженных SARS-CoV-2]», — обратился к жителям штата Дэниэл Эндрюс.