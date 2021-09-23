Брянск, 23 сентября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Брянской области 23 сентября выявлено 169 новых носителей коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 152 человека, 13 пациентов скончались от осложнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждено 64 192 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 59 703 человека, скончались от осложнений 1 373 пациента.

Лаборатории выполнили 761 016 исследований на коронавирус, в том числе 5 696 тестов проверено за истекшие сутки.