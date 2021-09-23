Канберра, 23 сентября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Почти три четверти жителей Австралии сделали первую дозу вакцины от COVID-19. Так, по состоянию на 22 сентября 74,1% взрослых жителей Австралии поставили себе одну прививку, а 49,3% — считаются полностью привитыми. Об этом 23 сентября сообщило министерство здравоохранения страны на своей официальной странице в Twitter.

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Всего первым компонентом уже успели привиться 15 284 282 австралийца, вторым — 10 170 251 человек. По всей Австралии было введено более 25,7 миллиона доз вакцины.

В Австралийской столичной территории более 90% населения поставили первую прививку, что вывело регион в лидеры, в то время как Квинсленд отстает — там засучили рукава лишь 62,1% местного населения.

Первое место по числу поставленных прививок занимают самый густонаселенный штат Новый Южный Уэльс — там было произведено 9 312 486 инъекции.