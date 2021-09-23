Канберра, 23 сентября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. 23 сентября федеральное правительство Австралии еще раз подтвердило, что ограничения на въезд из-за рубежа будут сняты, когда Австралия выйдет на 80-процентный охват вакцинации двумя дозами вакцины от COVID-19. Об этом 23 сентября сообщил телеканал Nine News.

Simon Clancy Австралия

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Выступая на пресс-конференции в тот же день, министр туризма Австралии Дэн Техан подтвердил приверженность правительства общенациональному плану открытия международных границ, поскольку более 43 000 австралийцев остаются за границей из-за ковид-ограничений и не могут попасть домой.

«Национальный план, который был согласован главами всех штатов и территорий … Когда мы достигнем 80-процентной отметки, эти ограничения на международное сообщение будут сняты», — пообещал Техан.

Министр также отметил, что открытие границ начнется с разрешения австралийцам выезжать за границу. Затем въездные поездки начнутся со стран с высоким уровнем вакцинации, таких как Новая Зеландия и Сингапур.