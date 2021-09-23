Джакарта, 23 сентября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин призвал общественность привыкнуть к пандемии, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

По словам министра, пандемия закончится не раньше, чем через пять лет.

«Нет пандемии, которая быстро закончится. Самый короткий срок, насколько мне известно, составляет пять лет, но пандемия может длиться десятилетие», — заявил Буди Гунади Садикин.

«Сначала мы позаботимся о том, чтобы все люди получили две дозы вакцины», — отметил министр здравоохранения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, представители министерства религии Индонезии встретились с послом Саудовской Аравии.