Мельбурн, Австралия, 23 сентября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Тысячи жителей штата Виктория, расположенного на юго-востоке Австралии, смогут вернуться домой из соседнего Нового Южного Уэльса со следующей недели. Чтобы пересечь границу штатов, они должны быть полностью вакцинированными от COVID-19. Об этом 23 сентября заявил премьер-министр Виктории Дэниэл Эндрюс, передает телеканал Nine News.

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Премьер-министр штата Эндрюс объявил об изменении правил в ходе пресс-конференции, признав, что многие люди «оказались запертыми в ловушке в Новом Южном Уэльсе в течение длительного периода».

»Сегодня я могу объявить, что новые правила вступят в силу с 30 сентября, поэтому жители Виктории, находящиеся в зоне экстремального риска, которой в настоящее время является Сидней, будут иметь право вернуться домой в Викторию, если они будут привиты обоими компонентами вакцины», — сообщил Эндрюс.

Возвращающиеся граждане должны будут тест на COVID-19 за 72 часа до выезда из Нового Южного Уэльса, а по прибытии в Викторию они также будут вынуждены пройти домашний карантин в течение 14 дней.