Санкт-Петербург, 23 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Стационары Ленинградской области после небольшой передышки вновь возвращаются в «красную» зону. В регионе наблюдается рост госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил 23 сентября на заседании правительства Ленобласти председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Egov-buryatia.ru Инфекционная койка для госпитализации пациентов с COVID-19

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По словам Вылегжанина, третья волна коронавируса, которая началась в Ленобласти в конце весны 2021 года, характеризовалась тем, что областные стационары не смогли прийти к базовым значениям по количеству коек, которые были к концу второй волны.

«Мы так и не сумели перейти к базовым 778 койкам. В третью волну опускали до 950 коек, и сейчас опять начался рост и обратное перепрофилирование», — заметил чиновник.

Он уточнил, что сейчас наблюдается небольшой, но отчетливый рост пациентов как на амбулаторном лечении, так и нуждающихся в госпитализации.

«На сегодня в стационарах занято 1160 специализированных коек. Небольшой ежедневный рост потребовал от нас развернуть дополнительные койки, чтобы не снижать процент свободных ковидных коек», — подытожил Вылегжанин.

В настоящий момент в больницах Ленобласти развернуто 1484 койки для пациентов с COVID-19 и пневмонией.