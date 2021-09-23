Москва, 23 сентября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на территории России было проведено 499 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 23 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Kolomnagrad.ru Тест на коронавирус

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«За последние сутки проведено 499 тыс. тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что, по данным Роспотребнадзора, общее число проведённых на территории России тестов на SARS-CoV-2 в результате этого превысило 188,2 млн.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 1 223 758 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 22 сентября общее число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 187 746 598.