Мельбурн, Австралия, 23 сентября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Австралийской ассоциации для бывших военных (RSL) раскритиковали участников ковид-протестов в Мельбурне за «неправильное использование» флага Австралии и его версии, перекрашенной в красный цвет. Об этом 23 сентября сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

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В своем заявлении глава RSL Australia Грег Мелик отметил, что демонстранты, которые размахивали во время ковид-протестов в Мельбурне национальным флагом и красным полотнищем, продемонстрировали «грубый уровень неуважения».

Отметим, что красное полотнище, как правило, используется австралийскими торговыми судами.

«Наши ветераны действительно боролись за право австралийцев на свободное самовыражение своих взглядов, но они не боролись за то, чтобы эти люди могли осквернять наши мемориалы и национальные флаги», — говорится в заявлении Мелика, который призвал правоохранителей возбудить дело против протестующих за неуважение к государственной символике.