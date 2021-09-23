Санкт-Петербург, 23 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали известного российского легкоатлета Александра Хютте с наркотиками в кроссовке. Об этом 23 сентября сообщает телеканал «78».

Pixabay.com Наркотики

Российский легкоатлет в беге на короткие дистанции, четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции, победитель командного чемпионата Европы в 2011 году 32-летний Хютте был задержан сотрудниками полиции накануне в Петербурге.

Правоохранительных органах насторожило поведение мужчины, а во время личного досмотра в его кроссовке были найдены наркотики.

Напомним, в 2017 году российского спортсмена официально дисквалифицировали на четыре года из-за допингового скандала, несмотря на то, что Хютте после своего отстранения давал показания сотрудниками Международной легкоатлетической федерации (IAAF), надеясь избежать наказания.

Международный спортивный арбитраж (CAS) признал Хютте виновным в нарушении пунктов антидопинговых правил «Наличие запрещенной субстанции в пробе спортсмена», «Попытка применения запрещенной субстанции» и «Уклонение от сдачи пробы», сообщали тогда СМИ.