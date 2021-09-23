Москва, 23 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. О том, какая погода ожидает жителей столицы России и Подмосковья в предстоящие выходные, рассказала 23 сентября главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Alexx Zimin Осень. Москва

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Как отметила в беседе с RT синоптик, период облачной, сырой и ветреной погоды в столичном регионе начинает постепенно заканчиваться.

«Сегодня ещё местами будет небольшой дождь, но температура будет повышаться до +10 °C. Мы уходим от холодного ненастья. В пятницу погода облачная, с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночи останутся на уровне +6…+8 °C, а дневная температура превысит отметку +10°C. В городе завтра +10…+12 °C», — сказала Позднякова.

Также она уточнила, что значения температуры воздуха к выходным также вернутся к климатической норме и наиболее благоприятным днем станет 25 сентября.

«Существенных осадков не ожидается, ночь будет довольно тёплая. Дневная температура будет колебаться от +10 до +13 °C, будет преобладать южный ветер. Характер погоды поменяется в воскресенье по вине циклона. С запада время от времени будут приниматься дожди. Ночь останется довольно тёплой, дневная температура также останется пока на уровне +10 °C, но ветер сменится на северо-западный», — добавила синоптик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупредили москвичей о «циклонической депрессии».