Никто не сделал для победы КПРФ в Якутии больше Айсена Николаева — мнение
Якутск, 23 сентября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. КПРФ в Якутии выполнила функцию канала, в который ушло всё недовольство населения республики политикой действующей власти. Такое мнение высказал политобозреватель региона Виталий Обедин в интервью порталу TVTN.RU, комментируя победу партии коммунистов на выбора депутатов Государственной думы РФ в республике.
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Он подчеркнул, что якутские коммунисты во время предвыборной кампании не запомнились ни агитацией, ни активностью.
Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в Государственную думу большинство жителей Якутии — 35,15% — поддержали КПРФ. За «Единую Россию» проголосовали 32,22% жителей региона.