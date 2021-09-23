Хабаровск, 23 сентября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Супруга второго пилота, разбившегося 22 сентября Ан-26 под Хабаровском, Георгия Попова Анжелика рассказала, что самолёт вылетел по распоряжению компании, несмотря на плохие погодные условия.

Павел Латышов ИА Красная Весна Ан-26

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По словам женщины, 22 сентября был сильный ветер, дождь и облачность, но компания «Лётные проверки и системы» дала установку на полёт. Состав должен был проверить и настроить оборудование, которое помогает заходить воздушным судам на посадку в аэропорт Хабаровска.

«Кроме того, все подробности авиакатастрофы женщина узнаёт из СМИ и от знакомых — компания, правоохранители и власти с ней на связь не выходили. Психологическую помощь родственникам также никто не оказывает», — пишет телеграм-канал Amur Mash.

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Как сообщало ИА REGNUM, экипаж разбившегося в Хабаровском крае самолета Ан-26, состоящий из шести человек, по предварительным данным, не выжил.