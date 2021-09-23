Воронеж, 23 сентября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Учеников 42 школ перевели на дистанционный формат обучения из-за высокой заболеваемости ОРВИ в Воронежской области. Об этом сообщил главный санитарный врач региона 22 сентября на заседании оперштаба, сообщили в пресс-службе облправительства.

Mos.ru Дистанционное обучение

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За последнюю неделю число заболевших ОРВИ школьников выросло более чем в два раза. На 22 сентября на дистанционное обучение переведены 118 классов в 37 школах, пять школ отправились на удаленное обучение полностью. Также закрыты на карантин три группы в трёх детсадах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области заболеваемость COVID-19 выросла на 3% за неделю. Накануне, 22 сентября, было подтверждено 494 новых случая заражения — это очередной новый рекорд.