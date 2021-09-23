Москва, 23 сентября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН намерен значительно увеличить объёмы производства вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак». Как заявил гендиректор центра Айдар Ишмухаметов 23 сентября, это станет возможным благодаря завершившейся модернизации оборудования.

Covivac.ru Вакцина «КовиВак»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

«Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании», — подчеркнул Ишмухаметов.

Он добавил, что модернизация позволить центру нарастить свои мощности в 2−2,5 раза.

«Поэтому мы считаем, что в ближайшее время «КовиВак» станет гораздо более доступным для всех российских граждан», — отметил гендиректор.

Читайте также: В России приостановили выпуск вакцины «КовиВак»

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что в России на несколько месяцев приостановлен выпуск вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени М.П. Чумакова. Пояснялось, что на такой шаг учреждение пошло, чтобы установить новое оборудование для производства сырья для препарата. Массовый выпуск вакцины должен возобновиться к осени 2021 года.