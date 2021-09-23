Хабаровск, 23 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Хабаровском крае завершился сезон паводков — уровень воды в Амуре падает на всём протяжении реки, и новых натисков уже не прогнозируют. Ситуация в целом стабилизировалась. Неблагоприятные отметки сохраняются лишь в Нанайском районе на участках сёл Малмыж — Нижнетамбовское и Мариинское — Тахта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

27.mchs.gov.ru Паводок в Хабаровском крае

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На 23 сентября после дождей, выпавших 21−22 сентября в бассейне реки Уссури, на южных реках наблюдаются подъёмы уровней воды на 5−67 см за сутки. Вода прибывает в Уссури, Бикине, Катэне, Матае и Подхоренке. Паводки на этих реках будут проходить преимущественно в основных берегах, без выхода воды на пойму. На остальных реках Приамурья продолжится спад.

В зоне подтопления остаются 15 жилых домов, 139 приусадебных и 39 земельных участков, 168 дач, 34 отрезка автодорог, 18 мостов. При этом количество домов, откуда ушла вода, сократилось почти вдвое. Жилье сейчас подтоплено в селе Болонь Амурского района и в Комсомольском районе. Местные власти оказывают всю необходимую помощь пострадавшим жителям, одновременно ликвидируя последствия ЧС.

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как сообщало ИА REGNUM, ситуация с лесными пожарами и паводками в России стабилизируется. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба МЧС РФ по итогам совещания под руководством врио министра ЧС РФ Александра Чуприяна.