Хабаровск, 23 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Экипаж накануне разбившегося в Хабаровском крае самолета Ан-26, состоящий из шести человек, по предварительным данным, не выжил в авиакатастрофе. Об этом 23 сентября сообщил источник в экстренных службах.

Ромашов Герман Викторович Самолёт Ан-26

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«По предварительны данным, выживших в крушении самолета нет», — приводит его слова ТАСС.

Отметим, ранее стало известно, что обломки пропавшего с радаров 20 сентября Ан-26 удалось обнаружить 23 сентября около 12:00 по местному времени под Хабаровском

Как сообщало ИА REGNUM, также ранее в рамках расследования уголовного дела о крушении в Хабаровском крае самолёта Ан-26 следователи изъяли документацию по воздушному судну.