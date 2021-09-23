Гонолулу, США, , 09:26 — REGNUM 21 сентября глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин, находящийся в Гонолулу, посмертно наградил почетными медалями двух борцов за независимость Кореи, живших на Гавайях. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, церемония вручения государственных наград потомкам борцов за независимость проведена за рубежом впервые.

Орденов «За заслуги в создании государства» удостоены Ким Но Ди и Ан Чжон Сон за сбор средств для борцов за независимость Кореи.

«Корейские иммигранты первого поколения на Гавайях, которые тяжело жили и много работали, внесли большой вклад в независимость своей родины. Они собрали более $3 млн, отдавая треть своего заработка, который составлял менее одного доллара в день, на борьбу за независимость», — сказал Мун Чжэ Ин, выступая на церемонии.

Известно, что незадолго до участия в церемонии Мун Чжэ Ин посетил Национальное мемориальное кладбище Тихого океана и почтил память павших в годы Корейской войны (1950−1953 гг).

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Южной Кореи прибыл на Гавайи