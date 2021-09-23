Гонолулу, США, 23 сентября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. 21 сентября глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин, находящийся в Гонолулу, посмертно наградил почетными медалями двух борцов за независимость Кореи, живших на Гавайях. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

По их словам, церемония вручения государственных наград потомкам борцов за независимость проведена за рубежом впервые.

Орденов «За заслуги в создании государства» удостоены Ким Но Ди и Ан Чжон Сон за сбор средств для борцов за независимость Кореи.

«Корейские иммигранты первого поколения на Гавайях, которые тяжело жили и много работали, внесли большой вклад в независимость своей родины. Они собрали более $3 млн, отдавая треть своего заработка, который составлял менее одного доллара в день, на борьбу за независимость», — сказал Мун Чжэ Ин, выступая на церемонии.

Известно, что незадолго до участия в церемонии Мун Чжэ Ин посетил Национальное мемориальное кладбище Тихого океана и почтил память павших в годы Корейской войны (1950−1953 гг).