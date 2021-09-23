Белгород, 23 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Новые лаборатории по нацпроекту «Наука и университеты» получат вузы Белгородской области. Минобрнауки РФ одобрил региональные заявки, сообщил 23 сентября на своей странице в социальной сети врио губернатора Вячеслав Гладков.

ИА REGNUM Наука

Три лаборатории будут созданы в Белгородском государственном университете, две — в технологическом университете. Ещё одна площадка появится в институте проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (участник белгородского НОЦ).

«Я очень рад, и не только потому, что продолжается год науки. Самые передовые исследования смогут проводить наши молодые учёные. Направления современные, важные — это и генетические технологии, и физико-химические исследования растений, и цифровые системы в агропромышленном комплексе, и энергосбережение, и перспективные материалы. Это ещё один шаг в развитии наших вузов, нашей науки, в создании условий для самореализации для нашей молодёжи», — написал врио губернатора.

Субсидии на обустройство лабораторий область получит уже в 2021 году.