Воронеж, 23 сентября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Число заболевших ковидом жителей Воронежской области выросло на 3% за последнюю неделю. Данные привел на заседании регионального оперштаба 22 сентября главный санитарный врач региона Игорь Механтьев, сообщили в пресс-службе облправительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Глава управления Роспотрбенадзора добавил, что в структуре заболевания СOVID-19 преобладали больные с клиническими проявлениями ОРВИ, но их доля снизилась на 3%. Также в регионе растет и заболеваемость ОРВИ.

Руководитель департамента здравоохранения области Александр Щукин сообщил, что на 22 сентября в стационарах Воронежской области с коронавирусом остаются 3 977 пациентов. За сутки в больницы поступили 467 пациентов, 351 выписан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 20 сентября в Воронежской области приостановлена плановая госпитализация из-за роста заболеваемости ковидом. Сейчас в регионе регистрируется почти по 500 новых случаев заражения в сутки.