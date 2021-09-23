Вашингтон, 23 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. США намерены выделить Йемену дополнительную гуманитарную помощь на общую сумму $290 млн. Об этом 23 сентября сообщил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен на своей странице в соцсети Twitter.

US Department of State Archive Тони Блинкен — копия

«$290 млн дополнительной гуманитарной помощи, включая чрезвычайную продовольственную помощь, для реагирования на кризис в Йемене», — написал он в своем сообщении.

Также Блинкен отметил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы эта «жизненно необходимая» помощь доходила до беженцев и нуждающихся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обсуждение взаимодействия по Афганистану и ситуацию на Ближнем Востоке, а также в Закавказье провел с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.