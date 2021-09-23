Хабаровск, 23 сентября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В рамках расследования уголовного дела о крушении в Хабаровском крае самолёта Ан-26 следователи изъяли документацию по воздушному судну. Об этом 23 сентября сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

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«Произведена выемка документации по прохождению предполётного медицинского осмотра членов экипажа и метеорологического прогноза погоды по маршруту следования; лётная и техническая документация на воздушное судно и членов экипажа», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в аэропорту Хабаровска изъяты образцы топлива и назначена химическая судебная экспертиза. Также следователи допросили авиатехников компании «Лётные проверки и системы», которые производили техническое обслуживание Ан-26 перед вылетом, у них изъяты карта-наряд на оперативное техническое обслуживание, задание на полёт.

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Как сообщало ИА REGNUM, самолёт АН-26, осуществлявший проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полётов на территории Хабаровского края, провал с радаров 22 сентября 2021 года в районе 38 км от Хабаровска. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа.

В ходе поисков на вершине хребта Большехехцирского государственного природного заповедника были обнаружены обломки самолёта. На место направлена наземная поисково-спасательная группа.