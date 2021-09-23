Вашингтон, 23 сентября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Дополнительную помощь в размере более $750 млн направят власти США на содействие вакцинации от коронавирусной инфекции в других странах, заявил американский президент Джо Байден 22 сентября в ходе виртуального саммита по борьбе с пандемией.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Из этой суммы $370 млн являться прямой помощью Вашингтона на поставку препаратов и вакцинацию. Еще более $380 млн США перечислят Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI).

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября Джо Байден объявил о планах американских властей направить в другие страны дополнительные 500 млн доз вакцин от COVID-19. По его словам, общий объем пожертвований США превысит $1,1 млрд доз препаратов.