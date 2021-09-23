Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 23 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре гарнизонный военный суд вынес приговор мичману запаса Петру Гуменюку, ранее проходившему военную службу в войсковой части 9783. Он признан виновным в незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов, совершенные организованной группой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

Xcook.info Черная икра

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В мае 2020 года Гуменюк в не служебное время в составе организованной преступной группы из пяти человек в нарушение установленных правил выловил в реке Амур, а затем хранил у себя пять осетров. Содержащаяся в них черная икра в 80 кг была продана. По оценке экспертов государству был причинен ущерб на сумму более 18 млн рублей.

Осужденный полностью признал свою вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил достоверные сведения об обстоятельствах преступления и роли каждого из фигурантов, в отношении которых материалы уголовного дела были выделены в отдельное производство.

Петру Гуменюку назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Как сообщало ИА REGNUM, Краснореченский гарнизонный военный суд признал доказательства, собранные 57-м военным следственным отделом СК РФ, достаточными для вынесения приговора начальнику продовольственной службы войсковой части 16 788 капитану Алану Хасикову и управляющему столовой этой же воинской части Владиславу Подкутову. Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а Хасиков признан ещё и виновным в растрате, совершенной с использованием служебного положения.