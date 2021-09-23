Москва, 23 сентября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. На юге России неустойчивая погода, которая связана с дождями, из-за чего температура воздуха будет ниже климатической нормы, будет наблюдаться до выходных. Об этом 23 сентября рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Алексей Яковлев Дождь

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«Сейчас ливни охватили регионы Северного Кавказа. Дожди, в частности, обрушились на Нальчик и сохранятся там до выходных. Температура понизится до 12−13 градусов. <…> Господство прохладных воздушных масс до субботы будет сохраняться, и юг нашей страны будет лежать на пути атмосферных фронтов. Поэтому без дождей по-прежнему не обойдется, но таких сильных, как выпали на Кубани, уже не будет», — приводит ее слова ТАСС.

При этом, как прогнозирует «Фобос», к выходным дням циклон сможет пробить атмосферный блок и переместится Зауралье, а его место займет гребень азорского антициклона. В результате дождевые тучи уйдут, температура воздуха повысится и вернется к климатической норме.

Также указывается, что, хотя на юг России и вернется бархатный сезон, однако морская вода за период недельного похолодания ощутимо остынет.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в четверг, 23 сентября, в Москве будет облачно, небольшой дождь, температура воздуха +10… +12 °C.