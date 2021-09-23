Хабаровск, 23 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Спасателей к месту падения самолета Ан-26 в Хабаровском крае направили по земле, высадить их с воздуха невозможно. Об этом говорится сообщении главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

(сс) Fedor Leukhin Ан-26

Следите за развитием событий в трансляции: «Самолёт Ан-26 пропал в Хабаровском крае – все новости»

По предварительным данным, самолёт, на борту которого находились шесть человек, упал в труднодоступной местности. Десантировать спасателей в этот район нельзя из-за плохой погоды, к месту крушения направили наземную группировку сил и средств РСЧС, спасателей МЧС.

«Судьба экипажа неизвестна», — сообщили в ведомстве.

В поисково-спасательной операции участвуют около 140 человек и 35 единиц техники.

Обломки самолёта найдены 23 сентября экипажем вертолёта Ми-8. Самолёт упал в районе горы Хребтова более 900 метров высотой, это территория Большехехцирского государственного природного заповедника.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Ан-26 пропал с радаров 22 сентября, когда совершал технический полёт в районе заповедника Хехцир. В этот момент он находился в 38 км от Хабаровска.

Читайте также: Пропавший под Хабаровском самолет Ан-26 проверял наземные средства связи