Вашингтон, 23 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Поправку к оборонному бюджету США на следующий финансовый год (начинается с 1 октября), запрещающую гражданам страны заключать сделки с суверенным государственным долгом России, внесла палата представителей американского Конгресса. Об этом 22 сентября говорится в документе, обнародованном на сайте Конгресса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции, санкции

Уточняется, что поправку внесли еще 21 сентября и согласно ей против граждан США, которые нарушат запрет на покупку и продажу вновь выпущенного суверенного долга России на первичном и вторичном рынках, должны быть введены санкции.

Также названная поправка предписывает аппарат директора американской Национальной разведки отчитываться о возможном иностранном вмешательстве в выборы президента США и выборы в Конгресс. При этом президент страны после получения этого отчета должен будет обязан решить оставить или сохранить такие санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о продлении на 2022 год продовольственного эмбарго в отношении стран, которые ввели санкции против РФ.