Самара, 23 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Итоги по выборам депутатов Самарской губернской думы седьмого созыва подвели в Самарской области. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Сообщается, что явка на выборах по Самарской губернской думе составила 45,43% (в выборах приняли участие 1 106 634 избирателей).

Активнее всего голосовали в Хворостянском районе (97,61%), при этом самая маленькая явка были зарегистрирована в Советском районе Самары (30,92%).

В итоге результаты распределились следующим образом:

«Единая Россия» — 44,26% (488 868 избирателей);

КПРФ — 20,44% (225 724 избирателей);

ЛДПР 7,65% (84 536 избирателей);

«Справедливая Россия — За Правду» — 6,32% (69 753 избирателей);

«Новые люди» — 5, 72% (63 200 избирателей).