Москва, 23 сентября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Торги 22 сентября открылись укреплением по рублю на фоне роста нефтяных котировок и повышенного спроса на рисковые активы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Спрос повысился на новостях, что Evergrande в четверг в срок совершит процентные выплаты по внутренним облигациям.

Курс доллара снижался до 72,61 руб. Рубль стал терять прибыль перед оглашением решения ФРС США по ставкам. Американский ЦБ оставил диапазон процентных ставок по федеральным фондам между 0,00% и 0,25%, а также сохранил объем покупок активов в объеме $120 млрд.

Джером Пауэлл заявил, что ФРС может начать сворачивать покупки активов уже в ноябре и завершит процесс к середине 2022 года.

После выступления Пауэлла доллар подорожал к основным валютам и рублю. Несмотря на это, пара доллар/рубль закрылась ниже 73 руб., а рубль остался в положительной зоне.

По итогам торгов рубль подорожал к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,15%, до 72,97 руб., евро/рубль — на 0,23%, до 85,43 руб., фунт/рубль — на 0,35%, до 99,50 руб.

Сегодня, 23 сентября, на торгах в Азии цены на нефть продолжают расти. Баррель Brent нефти подорожал до $76,33 (+0,56%). Заметно вырос аппетит к риску. Его повышению способствовали заявления главы Evergrande.

Хуэй Ка Ян заявил, что компания сделает все, чтобы рассчитаться с инвесторами и клиентами. Акции компании в моменте повышались на 38%, до $3.

Сегодня Evergrande должна произвести процентные выплаты. Если срыва платежей не будет, то инвесторы успокоятся. Для рубля это положительный фактор.

Пара доллар/рубль снизилась до 72,88 руб. Внешний фон позитивный для нацвалюты, поэтому можем опуститься ниже до 72,60 руб.