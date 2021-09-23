Хабаровск, 23 сентября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Краснореченский гарнизонный военный суд признал доказательства, собранные 57-м военным следственным отделом СК РФ, достаточными для вынесения приговора начальнику продовольственной службы войсковой части 16 788 капитану Алану Хасикову и управляющему столовой этой же воинской части Владиславу Подкутову. Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а Хасиков признан ещё и виновным в растрате, совершенной с использованием служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

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Установлено, что с апреля 2017 года по октябрь 2018 года Хасиков и Подкутов, злоупотребляя доверием командования, похитили с продовольственного склада и продали продуктов питания на общую сумму свыше 20 млн рублей.

Кроме того, в феврале 2018 года по указанию Хасикова были фиктивно оформлены документы, образующие излишки индивидуальных рационов питания в количестве 133 штук стоимостью 84 тыс. рублей, которые также были проданы.

Хасикова и Подкутова приговорили к семи годам лет и четырём годам лишения свободы соответственно с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Суд также удовлетворил исковые требования и обязал подсудимых в солидарном порядке возместить причиненный ущерб в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего бывшего сотрудника полиции. Он проходит по статьям «Разбой» и «Кража».