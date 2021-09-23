Самара, 23 сентября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы России восьмого созыва в Самарской области составила 46,77%. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба избирательной комиссии по региону.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

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Сообщается, что избирательная комиссия региона подвела итоги прошедших выборов депутатов федерального парламента по пяти одномандатным избирательным округам.

По пяти одномандатным избирательным округам определились победителями стали:

избирательный округ № 158 — Хинштейн Александр Евсеевич. За него отдали свой голос 51,12% избирателей (115 721 человек);

избирательный округ № 161 — Трифонов Андрей Федорович получил 102 304 голосов избирателей (45,13%);

избирательный округ № 159 — Калашников Леонид Иванович. Он получил 38,71% голосов (77 988 человек);

избирательный округ № 162 — Матвеев Михаил Николаевич набрал 68 817 голосов избирателей (34,71%);

избирательный округ № 160 — Казаков Виктор Алексеевич. За него проголосовали 146 172 избирателей (56,68%).

По партиям голоса распределились так:

«Единая Россия» — 44,30% (500 401 избирателей);

КПРФ — 23,29% (263 017 избирателей);

ЛДПР — 7,45% (84 150 избирателей);

«Справедливая Россия — За Правду» — 6,32% (71 393 избирателей);

«Новые люди» — 5, 62% (63 477 избирателей).