Якутск, 23 сентября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Член партии «Справедливая Россия — за правду» Федот Тумусов останется представлять Якутию в Государственной думе на четвёртый срок. Его фамилию назвал в списке избранников, прошедших в федеральный парламент, лидер «справедливороссов» Сергей Миронов, сообщает 23 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Мандат

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Мандат Федот Тумусов получил в результате голосования по партспискам. Первым в Госдуму от Якутии попал представитель КПРФ Пётр Аммосов, который победил по одномандатному округу республики.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам выборов в Госдуму РФ по одномандатным округам Федот Тумусов занял третье место с результатом 19,54%. Первым стал член КПРФ Пётр Аммосов (21,6%), вторым — единоросс Пётр Черкашин (20,05%). По партспискам «Справедливая Россия — за правду» заняла четвёртое место с результатом 8,19% голосов.