Москва, 23 сентября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Выпуск вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени М.П. Чумакова приостановлен в России на несколько месяцев, 23 сентября сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Minobrnauki.gov.ru Вакцина от коронавируса «КовиВак»

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На такой шаг учреждение пошло, чтобы установить новое оборудование для производства сырья для препарата. Массовый выпуск вакцины должен возобновиться к осени 2021 года.

По словам одного из источников, существующие опытно-промышленные мощности центра «не позволяют производить большой объем сырья». Другой собеседник издания утверждает, что выпуск приостановлен для подготовки к экспорту. Вместе с тем эксперты считают, что объем поставок вакцины по итогам года не превысит 1,5 млн доз, несмотря на высокий спрос на препарат.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в Ростове-на-Дону временно прекратили вакцинацию «КовиВаком» из-за того, что запасы в вакцины в регионе израсходованы.